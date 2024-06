Am Samstag steht der Domgarten im Zeichen der Friedenstaube.Dutzende Schmiede aus ganz Deutschland kommen zusammen, um Friedensnägel zu schmieden. Dabei geht es um den guten Zweck.

Angefangen hat alles 2015. Schmiedemeister Alfred Bullermann aus dem niedersächsischen Friesoythe wollte damals ein Zeichen setzen. Ein Jahr zuvor hatte Russland die Krim annektiert. „Einem befreundeten Schmied in Donezk ist damals die Schmiede kaputt gemacht worden“, erinnert er sich. Damals entschied sich Bullermann, mit Schauspieler Heinz Hoenig und dem befreundeten Schmiedemeister Tom Carstens Nägel zu schmieden, sie mit dem Symbol einer eigens entworfenen Friedenstaube zu prägen und Spenden für den guten Zweck zu sammeln.

Inzwischen beteiligen sich viele Jungschmiede und Meister an der Aktion. Am Samstag (10 bis 18 Uhr) feiert „Schmieden für den Frieden“ in Speyer seine Premiere. Knapp 25 bis 30 Schmiede werden erwartet. „Nägel symbolisieren Zusammenhalt – zwischen Schmieden untereinander und zwischen allen Menschen“, heißt es in einer Ankündigung des Bistums. Initiator der Veranstaltung in Speyer ist der Altriper Kunstschmied Martin Wilperath, gemeinsam mit Dombaumeisterin Hedwig Drabik und Friederike Walter, Leiterin des Dom-Kulturmanagements. Er sei einst bei einer der ersten „Schmieden für den Frieden“-Aktionen Bullermanns dabei gewesen und inspiriert worden: „Da war mit klar, ich werde Schmied“, erzählt Wilperath. Die Aktion habe ihn so sehr begeistert, das er sie nun nach Speyer holte. Zuvor gibt es einiges zu tun: „Wir müssen die Schmiederohlinge und einen Dachüberstand vorbereiten“, zählt er auf. Das Bistum leiste dabei große Unterstützung.

Logo wird eingestanzt

Auf Besucher warten Unikate: In die noch glühenden Nägelköpfe wird das Logo der Friedensaktion – die Friedenstaube mit dem Wort „Peace“ – eingestanzt, zudem zieren die Domsilhouette und eine fortlaufende Nummer den Nagelschaft. Die Nägel werden samt Zertifikat laut Ankündigung gegen eine Spende von mindestens 100 Euro abgegeben. Der Spendenerlös komme der Kindertafel Speyer zugute. Dieses Kooperationsprojekt von Dompfarrei Pax Christi und dem Deutschen Roten Kreuz, bei dem Kinder mit gespendeten Lebensmitteln gemeinsam kochen, soll im September 2024 im Gemeindezentrum St. Hedwig starten – zunächst mit zwei Gruppen zu jeweils zehn Kindern im Grundschulalter. Die Spenden werden demnach zur Einrichtung und Ausstattung der Räume verwendet.