Mehr als 30 Schmiede sind dem Aufruf gefolgt, sich bei der diesjährigen Aktion „Schmieden für den Frieden“ zu beteiligen, die am 15. Juni in Kooperation mit dem Dombauamt und dem Dom-Kulturmanagement im südlichen Domgarten stattfand. Bereits an dem Tag selbst wurden mehr als 70 der frisch geschmiedeten Friedensnägel verkauft. Und auch die übrig gebliebenen Nägel fanden in den Tagen danach dankbare Abnehmer, so dass die 10.000-Euro-Marke geknackt werden konnte. In die glühenden Nagelköpfe ist das Logo der Aktion, die Friedenstaube mit dem Wort „Peace“, eingestanzt. Den Nagelschaft zieren die Domsilhouette sowie eine fortlaufende Nummer. Jeder Spender erhielt zudem ein Zertifikat.

Nun hat Kunstschmied Martin Wilperath die Spende in Höhe von 10.270 Euro an den Vertreter der Speyerer Kindertafel, Markus Lamm vom Verein „Helfende Hände“, übergeben. Der Verein trägt die Kindertafel in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz und den Lebensmittelrettern. Der aus Altrip stammende Wilperath hatte die Aktion an den Dom geholt, wo sie mit Unterstützung des Dombauamts umgesetzt wurde. „Wir Schmiede freuen uns riesig über die Begeisterung, mit der die Aktion ,Schmieden für den Frieden’ in Speyer aufgenommen wurde. Der Erfolg steht und fällt mit der Bevölkerung, deren Interesse am Schmieden und der Bereitschaft, für die Friedensnägel zu spenden.“ Markus Lamm, Pastoralreferent der Pfarrei Pax Christi und Initiator der Speyerer Kindertafel, nahm die Spende entgegen und zeigte sich „überwältigt von der Höhe der Summe“. Mit dem Geld sollen unter anderem Möbel angeschafft werden. Der restliche Teil des Erlöses der Aktion wird zur weiteren Einrichtung und Ausstattung der Räume für Geschirr, Spielsachen und Bastelmaterialien verwendet.