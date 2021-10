Am Dienstag, 12. Oktober, wird die Slevogtstraße von 7 bis circa 16 Uhr zwischen Diakonissenstraße und Ludwigstraße für den Verkehr gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. In dieser Zeit sollen dort Findlinge zwischen die Platanen entlang des Feuerbachparks platziert werden, um künftiges Parken zwischen den Bäumen zu verhindern, was zum Schutz und Erhalt der Bäume unumgänglich sei.

Zu dem Parkverbot habe es bereits im März 2021 eine Bürgerinformation gegeben, die jedoch keine ausreichende Wirkung entfaltet habe. „Die Flächen wurden leider weiterhin beparkt“, so die Stadt. Auch über das neue Vorhaben seien die Anwohner bereits mittels Wurfsendung informiert worden. „Die Arbeiten werden am Morgen im Bereich der Diakonissenstraße beginnen und in Richtung Ludwigstraße wandern“, heißt es in der Mitteilung. Die Straßenverkehrsbehörde stehe unter Telefon 06232 142938 für Rückfragen zur Verfügung.