Beim ersten Schlossufer-Pokal in Aschaffenburg auf dem Main startete die RG Speyer über die Langstrecke in die Wettkampf-Saison.

Alle Rennen im Gig-Doppelvierer mit Steuermann gingen über 4,7 Kilometer, davon die ersten drei mit der Strömung und dann dagegen. Die acht Speyerer Booten holten drei Siege, einen zweiten, zwei dritte und zwei fünfte Plätze. Den Masters-Doppelvierer der U50 mit Klaas Pietsch, Laura Roland, Thomas Diekgerdes, Mario Hölzig steuerte Harald Schwager hinter Großauheim und dem Frankfurter RC auf Rang drei.

Der Masters-Doppelvierer U70 mit Martin Gärtner, Lutz Fiedler, Georg Agrikola, Schwager und Steuerfrau Canan Dockendorf sicherte sich in 19:07 Minuten den Sieg im Sechs-Boote-Feld. 22:24 min benötigte der U80-Doppelvierer Gerhard Kayser, Norbert Herbel, Ludwig Mülberger, Norbert Speth und Steuerfrau Steffi Haase-Goos für Rang eins mit mehr als einer Minute Vorsprung auf den Flörsheimer RV.

Ding der Unmöglichkeit

Bei den Masterinnen traten die U60-Frauen Corinna Bachmann und Elke Müsel mit Carola Bösinger (RC Aschaffenburg) und Anna Henkel (Hellas Offenbach), gesteuert von Felid Moser, an. In 19:47 kamen sie, bei einem Langstreckenwettbewerb nahezu unmöglich, mit exakt der gleichen Zeit wie die Frankfurter Germania ins Ziel. Das reichte zum klaren Triumph.

Der Vierer Moni Wels, Andrea Vogel, Claudia Mößner, Dockendorf, Steuerfrau Susanne Fuchs landete im gleichen Rennen auf Position drei vor dem zweiten Frankfurter Boot und Neptun Darmstadt. Im Masters-Mixed-Doppelvierer U60 lag RG München/RC Lindau in 19:13 vor dem ersten Speyerer Quartett mit Christine Bodenstein, Birgit Dillmann, Ralf Burkhardt, Ralf Mattil und Steuermann Herbel (19:58).

Deutlicher Sieg

Das zweite Speyerer Boot mit Oskar Zelder, Christian Gerbes, Annett Zelder, Gabi Mülberger und Steuerfrau Michaela Schnell landete nach 21:17 min auf Position fünf deutlich vor Frankfurter RG (21:56) und Kasteler RuKG (22:36). Als Fünfter stieg auch der Mixed-U70-Doppelvierer Patricia Gries, Beate Pfundstein, Klaus Guth, Peter Josy, Steuerfrau Elke Guth aus dem Wasser.

Mittels einer Handicap-Wertung mit Gutschriften für Masterinnen und mit steigendem Lebensalter ergab sich der Gesamtsieger. Wieder lagen Bachmann/Müsel mit den Frankfurterinnen in 16:23 min gleichauf. Das brachte die Veranstalter in die kleine Bredouille, nur einen Pokal zu überreichen und den zweiten nachzuliefern. Der Masters-U70-Vierer erreichte mit der Wertungszeit von 17:20 min die vierte Stelle.