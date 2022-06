Der Schwetzinger Schlossgarten ist am 25. Juni Bühne für das erste musikalische Großevent des Sommers: Das Abschlusskonzert des Mozartsommers „Schloss in Flammen“. Zum achten Mal werden der Schlossgarten und seine Architektur zum Mittelpunkt dieses Konzertes. Geboten wird eine Operngala des Nationaltheaters Mannheim mit Orchester und Solisten. Dirigiert von Generalmusikdirektor Alexander Soddy, erklingen Werke von Verdi über Puccini bis Massenet. Comedian Chako Habekost begleitet die Gäste durch die Operngala. Am Ende wird ein Synchronfeuerwerk gezündet. Nach dem Vorbild englischer Königshöfe entspricht die Boden- und Luftpyrotechnik einer nach der Musik gesteuerten Abfeuerung, für die der international renommierte Pyrokünstler Renzo Cargnelutti gewonnen wurde. Wasserfälle aus Feuer, Blitze, Fontänen und Installationen auf dem Boden ergänzen das Höhenspektakel.

Für die Rasenflächen hinter der Bestuhlung gibt es günstige Picknick-Karten. Die Gäste dürfen Picknickdecken, Speisen und Getränke selbst mitbringen. Das Mitbringen von Hunden, Stockschirmen und Zelten ist nicht gestattet. Der schönste Tisch oder schönste Platz wird prämiert. Ebenfalls sind die Gäste aufgefordert, kostümiert zu erscheinen, auch hier prämiert die Jury die Schönsten.

Beginn ist 20 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Tickets bei den bekannten Vorverkaufsstellen und im Nationaltheater, Fon 0621 16801501, www.schlossinflammen.de.

Die RHEINPFALZ verlost drei mal zwei Karten für Schloss in Flammen. Einsendungen unter redspe@rheinpfalz.de bis 24 Uhr am 21. Juni.