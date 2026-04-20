Die Schließungspläne von Filterhersteller Mann + Hummel in Speyer schlagen weiter Wellen. Reaktionen kommen nun auch von SPD und Gewerkschaft.

„Die geplante Schließung von Mann+Hummel ist ein harter Einschnitt für Speyer“, teilt die frisch gewählte Landtagsabgeordnete Marlene Gottwald (SPD) in einer Stellungnahme mit. Jetzt komme es darauf an, gemeinsam mit Unternehmen und Betriebsrat Lösungen zu entwickeln. Es wäre zu einfach, die Ursachen ausschließlich vor Ort zu suchen – wir sehen aktuell in vielen Branchen, wie stark gesamtwirtschaftliche Entwicklungen Unternehmen unter Druck setzen. Umso wichtiger ist es, jetzt im Dialog zu bleiben und Perspektiven für die Beschäftigten und den Standort zu schaffen“, erklärt Gottwald.

Von der geplanten Schließung des Werkes bis spätestens Ende 2028 wären rund 600 Arbeitsplätze betroffen. Auch aus Gewerkschaftskreisen kommen weitere Reaktionen: „Jahrzehntelang wurde gutes Geld in Speyer verdient, jetzt will man zur Gewinnmaximierung den Speyerer Betrieb schließen“, ärgert sich Max Nothaft von der Industriegewerkschaft IG BCE und Mitglied im SPD-Ortsverein Speyer-West. „Mit den Beschäftigten sind auch deren Familien betroffen, unsere Mitbürger und Freunde“, unterstreicht er.

Wie es genau mit den Speyerer Beschäftigten weitergeht, ist noch unklar. Oberbürgermeisterkandidat Mike Oehlmann (FDP) schlägt in einem offenen Brief an die Mann + Hummel-Geschäftsführung einen „Standort-Gipfel“ für Speyer gemeinsam mit Landesregierung, Betriebsrat und städtischer Wirtschaftsförderung vor. Ziel sei es, dem Unternehmen bei Energiekosten, Infrastruktur, Flächenoptimierung oder Förderprogrammen konkrete Angebote zu machen. „Geben Sie Speyer die Chance, zu beweisen, dass wir auch in Zeiten des Wandels der richtige Partner für Mann+Hummel sind“, appelliert er. „Ein Werk zu schließen ist ein administrativer Akt – einen Standort zu transformieren und zu erhalten, ist eine unternehmerische Pionierleistung.“