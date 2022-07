Nahezu jeder Verein klagt über schwindende Mitgliederzahlen. Das war auch bei der Schlesischen Landsmannschaft in Speyer so. Sie hat aber eine Lösung für das Problem gefunden.

155 Mitglieder hatte die Schlesische Landsmannschaft in Speyer im Jahr 1990. Heute sind es nur noch etwas mehr als 20. Für den Verein musste also eine Lösung her, um den Mitgliederschwund zu stoppen. Sie schlossen sich deshalb 2019 dem Landesverband in Baden-Württemberg an. Pünktlich zum 70. Bestehen, das sie kürzlich in der Jugendherberge feierten, sieht die Lage also besser aus: Eine Auflösung wurde vermieden.

Nach Speyer gekommen waren die Schlesierinnen und Schlesier ab dem Jahr 1945, als sie aus ihrer Heimat im heutigen Polen und Tschechien vertrieben wurden. „Am 11. Juli 1952 trafen sich die Schlesier in der damaligen Gaststätte ,Gambrinus’, heute ,Poseidon’, und gründeten die Landsmannschaft Nieder- und Oberschlesien in Speyer“, informiert Kulturreferent Michael Paulitschek. Ewald Schneider habe ab 1967 den Verband geleitet und mit seiner Ehefrau Marga die schlesische Volkstanzgruppe mit zehn Jugendlichen gegründet. Nach seinem Tod 1981 sei der Vorsitz an seine Ehefrau Marga übergegangen.

Schlesierstube als Treffpunkt

Der Verein übernahm schließlich die Schlesierstube in der Ludwigstraße 13 in Speyer. Die Einweihung fand 1983 mit Oberbürgermeister Christian Roßkopf (SPD) und Bürgermeister Werner Schineller (CDU) statt. Ein Brand blieb der Stube jedoch nicht erspart, denn am 17. Mai 1984 sei sie in Flammen gestanden, informiert Paulitschek. Die Schäden seien durch Mithilfe der Stadt behoben und die Stube sei ein Jahr später wieder eröffnet worden. Der große Saal des Vereinshauses habe 200 Gästen Platz geboten. Auch die 40-Jahr-Feier 1992 im Augustinersaal der Sparkasse und die 50-Jahr-Feier in St. Hedwig seien Glanzlichter in der Geschichte der Landsmannschaft gewesen.

„Ab 1990 sind nach einem Höchststand die Mitgliederzahlen zurückgegangen, da die in Schlesien Geborenen immer weniger wurden. 2012 ist das 60-jährige Jubiläum noch in der Schlesierstube gefeiert worden. Vorsitzende Marga Schneider starb im März 2014 im Alter von 95 Jahren. Sie war 32 Jahre lang als Vorsitzende tätig gewesen. Ihr Amt übernahm Gerda Sosnowski, die noch heute als Vorsitzende und Kassiererin tätig ist.

Ende 2014 wurde der Mietvertrag der Schlesierstube beendet, weil die Immobilie verkauft wurde, so Paulitschek. Die letzte Veranstaltung dort sei die Weihnachtsfeier 2014 gewesen. Seither trifft man sich in Lokalen.