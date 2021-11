Über den Inhalt und das Zustandekommen von 70.000 erhaltenen Prozessakten aus drei Jahrhunderten des zwischen 1495 und 1806 bestehenden Reichskammergerichts sprach Stefan Andreas Stodolkowitz in der Landesbibliothek. Es war dort die erste Präsenzveranstaltung seit der Corona-Pause.

Der Richter am Landgericht Lüneburg, zurzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesgerichtshof Karlsruhe, berichtete von den Standorten der Kammer in Frankfurt, Worms, Augsburg, Nürnberg, Regensburg, Speyer, Esslingen, wieder Speyer (1527 – 1689), von wo es nach der Zerstörung im Pfälzischen Erbfolgekrieg nach Wetzlar (1689 – 1806) zog. Der promovierte Forscher der Justizgeschichte erklärte: „Das Reichskammergericht galt als Instanz, vor der auch die niederen Stände gegen ihre Landesherren Recht suchten und fanden.“ Aber das dauerte oft sehr lange.

Das hing oft auch damit zusammen, dass die von Reichsständen zu honorierenden Gerichtsbeisitzer – den leitenden Kammerrichter und die zwei (Unter-)Präsidenten ernannten der König oder der Kaiser – nicht oder nur geringfügig entlohnt wurden. Deswegen waren diese Stellen zeitweise nicht besetzt. Das führte zu Arbeitsüberlastung und schleppender Verfahrensbearbeitung.

Nachfolger des Kammergerichts

Das Reichskammergericht als Nachfolger des königlichen Kammergerichts entstand 1495 bei der Reichsform des Königs Maximilian I. Es war zuständig bei Landfriedensbruch, allen steuerlichen Klagen, Besitzstreitigkeiten und Zivilklagen. Es war gleichzeitig die oberste Berufungsinstanz für alle Land- und Stadtgerichte. Es gab zu jener Zeit etwa 300 große und kleine Landesherrschaften sowie 85 Reichs- und Freistädte.

Aufwändige Kommunikation und bewusste Verzögerung

Der Reichsherrscher hatte den Frieden zu wahren. „Dafür war eine geregelte und jedermann zugängliche Gerichtsbarkeit erforderlich“, erläuterte der Referent. Fehden galten als Bruch des Landfriedens und konnten mit der Reichsacht und anderen Strafen geahndet werden. Die Verfahren liefen meist schriftlich ab. Ein weiterer Grund für die langwierigen Prozesse waren aufwändige Kommunikationswege zwischen dem Sitz des Gerichts und den Parteien mit ihren Anwälten, die oft an weit entfernten Orten des Reiches ansässig waren. „Manchmal waren Parteien nicht an einem zügigen Fortgang ihres Verfahrens interessiert. Sie zogen es absichtlich in die Länge, um ein möglicherweise zu ihrem Nachteil ergehendes Urteil zu verhindern“, erklärte Stodolkowitz.

Speyerer Assesor wechselt den Dienstherrn

Nicht immer blieben Juristen an den Gerichten treu. Als Beispiel nannte Stodolkowitz den bis 1556 in Speyer als Assessor wirkenden Joachim Mynsinger von Frundeck. Der wechselte in den Dienst des Herzogs von Braunschweig-Wolfenbüttel und schuf dort eine Hofgerichtsordnung.