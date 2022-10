Die Binsfeldseen drohen in naher Zukunft in große Not zu kommen. Für eine Trendwende braucht es viele helfende Hände.

Der Klimawandel schreitet voran, die Grundwasserentnahmemengen steigen und der Drang nach Abkühlung im Binsfeld nimmt zu. Diese Konstellation wird dazu führen, dass die Seen schrumpfen, die Wasserqualität abnimmt und Fischsterben wahrscheinlicher werden. Die Sorge der Angler um ihren See und das gesamte Gebiet ist verständlich. Um das zu bremsen oder gar eine Trendwende zu schaffen, müssten viele Akteure zusammenarbeiten: die Stadt, das Land und die Landwirte, um nur einige zu nennen. Selbst dann würden sich wohl Erfolge erst in einigen Jahren zeigen. Doch die Wahrscheinlichkeit solch einer Koalition ist gering.