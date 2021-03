Der Zaun vor der städtischen Unterkunft im Schlangenwühl wird am Gründonnerstag wieder abgebaut. Das hat Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) der RHEINPFALZ mitgeteilt. Wie berichtet, wurde die Absperrung Mitte März nach elf Corona-Ausbrüchen in den 20 Haushalten errichtet. Bei Folgeuntersuchungen seien jetzt noch Mitglieder aus drei Haushalten positiv auf Covid-19 getestet worden, sagte Kabs. „Die Betroffenen müssen weitere sieben bis 14 Tage in Quarantäne bleiben.“ Stephanie Traber und ihre Familie könnten den Schlangenwühl nach erneut negativem Testergebnis hingegen wieder verlassen, betonte Kabs. Die Bewohnerin hatte – wie im Artikel vom 31. März beschrieben – Kritik an Zaun, Security und Umgang mit Schlangenwühl-Bewohnern geübt. Um den Gesundheitsschutz sicherzustellen und weitere Corona-Infektionen zu verhindern, soll der Sicherheitsdienst nach Angaben der Bürgermeisterin vorerst nicht abgezogen werden.