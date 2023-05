Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Der Brand am Freitag war ein Schock: Ein Haus in der Roßmarktstraße ist zerstört, Speyerer haben vorerst ihr Geschäft und ihre Wohnung verloren. Die Brandursache ist am Montag immer noch offen, die Wunden sitzen tief.

„Wir können es nicht fassen, es ist noch gar nicht zu realisieren.“ Heinrich Schultz hat am Montagnachmittag die Türen zu seiner Collage-Galerie in der Kutschergasse geöffnet.