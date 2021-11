In Speyer Nord sind am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr illegal abgestellte und entsorgte Fleischabfälle gefunden worden. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Derartige Funde seien in den vergangenen Monaten bereits mehrfach vorgekommen – ein Verantwortlicher konnte bislang aber nicht ermittelt werden, heißt es weiter. Die Stadtverwaltung bittet deshalb um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer etwas gesehen hat und Hinweise zum Verursacher geben kann, möge sich an Dirk Bachmann vom kommunalen Vollzugsdienst wenden. Telefonisch ist dies unter 06232 142828 oder per E-Mail an dirk.bachmann@stadt-speyer.de möglich.