Zunächst wurde „90er Party“ gefeiert, dann kam es zu einer Körperverletzung, so die Polizei in ihrem Bericht zu einem Vorfall am Sonntag, 4.10 Uhr, am Neuen Rheinhafen. Im Anschluss an eine Veranstaltung in der Halle 101 sei es zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gekommen. Der Bericht: „Eine 20-Jährige aus Speyer zerriss hierbei mutmaßlich das T-Shirt eines 21-Jährigen aus Speyer.“ Dann habe sich ein 21-Jähriger aus Mannheim eingemischt, und danach hätten beide 21-Jährige leichte Verletzungen unterhalb eines Auges erlitten. „Die Beteiligten wirkten alkoholisiert, waren mit einem Alkoholtest jedoch nicht einverstanden“, so die Beamten, die Platzverweise aussprachen.