Bei einer Schlägerei vor einem Einkaufsmarkt in der Maximilianstraße musste am Mittwoch, 20.30 Uhr, die Polizei eingreifen. Beamte hätten von dort während einer Fußstreife lautes Geschrei gehört und die Rangelei zwischen einem 45-Jährigen und einem 19-Jährigen getrennt. „Der 19-Jährige war betrunken, ließ sich kaum beruhigen und kündigte weitere Straftaten gegen den 45-Jährigen an“, so der Bericht. Er sei daher zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen worden. Sein Alkoholwert: 1,63 Promille. Auslöser soll ersten Ermittlungen zufolge ein verbaler Streit zwischen dem 45-Jährigen und zwei 19-Jährigen an der Supermarkt-Kasse gewesen sein. Daraufhin sollen die beiden Jüngeren den 45-Jährigen draußen mit Fäusten traktiert und im Gesicht verletzt haben. Er habe eine rettungsdienstliche Behandlung abgelehnt.