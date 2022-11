Zu einer Schlägerei vor einer Kneipe in der Schustergasse kam es laut Polizei am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr. „Hierbei schlugen laut Schilderungen von Zeugen vier Männer, die bisher unerkannt blieben, auf zwei geschädigte Partygänger ein, welche hierdurch jedoch nur leicht verletzt wurden“, so der Bericht. Im Verlauf des Polizeieinsatzes sei es zu Streit zwischen den beiden stark alkoholisierten Geschädigten und dem Türsteher des angrenzenden Lokals gekommen, was zu einem Platzverweis für die Geschädigten geführt habe. Daran hätten sie sich nur kurz gehalten und seien deshalb in Gewahrsam genommen worden. Sie seien angezeigt worden, weil sie die Polizeibeamten beleidigt hätten. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet um sachdienliche Hinweise zur Identität der unbekannten Männer unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.