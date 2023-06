Auch wenn es während des Straßenfests in Schwegenheim friedlich geblieben war, wie die Veranstalter auf RHEINPFALZ-Anfrage betonten, hat es nach Ende des Festes eine Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen gegeben. Wie die Polizei berichtet, ist es kurz nach 2 Uhr am Sonntagmorgen zwischen zwei Gruppen zu Handgreiflichkeiten gekommen. Dabei seien vier Personen leicht verletzt worden, zwei seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Weil der genaue Tatverlauf sowie mutmaßliche Täter noch nicht bekannt seien, bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07274 9580.