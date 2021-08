Zwei 48- und 37-jährige Familienväter sind am Donnerstagmittag auf einem Spielplatz in Speyer derart in Streit miteinander geraten, dass dieser in einer handfesten Auseinandersetzung gipfelte. Am Ende musste der 48-Jährige mit starken Gesichtsschwellungen in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei weiter mitteilt.

Der Hintergrund der Auseinandersetzung war nach Angaben der Beamten, dass sich die beiden „Parteien“ uneins darüber waren, wer von ihnen das Recht hatte, sich auf dem Spielplatz aufzuhalten. Die beiden zwei- und siebenjährigen Kinder der Streithähne waren Augenzeugen der Schlägerei zwischen ihren Vätern, wie es in der Polizeimeldung heißt.