Zu einer Schlägerei ist es laut Polizeimeldung vom Montag am Samstag, 17.56 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Schifferstadter Straße gekommen. Ein 56-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen habe sich mit seiner Ehefrau eine Bohrmaschine betrachtet. „Hierbei rempelte ihn ein 46-Jähriger aus dem Kreis Germersheim an und ging wortlos weiter“, so der Bericht. Dieser sei ebenfalls in Begleitung einer Frau gewesen und vom 56-Jährigen um eine Entschuldigung gebeten worden. Er habe mit der Aufforderung zur „Problemlösung vor dem Markt“ reagiert.

Darauf sei der 56-Jährige nicht eingegangen, dennoch sei die Situation weiter eskaliert. Folgen laut Polizei: mutmaßlich mehrere Faustschläge durch den Jüngeren und mutmaßlich wechselseitige Körperverletzungen sowie Beleidigungen. Die Kontrahenten hätten die Ereignisse abweichend dargestellt. Klar sei: Der 56-Jährige habe eine Platzwunde am Kinn sowie Kratzer am Unterarm davongetragen, der 46-Jährige Schmerzen an Hals und Hinterkopf sowie eine Halsrötung. Mögliche Augenzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.