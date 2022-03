Eine körperliche Auseinandersetzung in einer Tankstelle in der Industriestraße wurde der Polizei in der Nacht zum Freitag gemeldet. Gegen 2 Uhr in der Nacht seien zwei von drei bislang unbekannten Männern ohne Mund-Nasen-Bedeckungen in den Verkaufsraum gekommen. Darüber sei es zu Streitigkeiten mit einem 20-jährigen Angestellten gekommen. „Nachdem einer der Männer den Angestellten zunächst beleidigte und bedrohte, schlug er ihm ins Gesicht“, berichten die Beamten. Das Opfer habe leichte Verletzungen davongetragen.

Die Unbekannten seien in einem schwarzen Landrover geflüchtet. Der Schläger soll circa 1,80 Meter groß und braunäugig sein. Er habe kurze schwarze Haare. Bekleidet sei er unter anderem mit einem braunen Mantel und schwarzen Schuhen gewesen. Ein anderer Mann sei ähnlich groß und „breit gebaut“, der dritte zehn Zentimeter größer. „Kurze schwarze Haare, dunkler Hauttyp, langer schwarzer Bart“, beschreibt ihn die Polizei. Sie bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.