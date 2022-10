Zu mehreren Körperverletzungen kam es laut Polizei am Sonntag im räumlichen Umfeld der Herbstmesse. Ein Schlagstock, ein Messer und Fäuste waren im Spiel.

Als Körperverletzung und Bedrohung werten die Beamten einen Fall von 2 Uhr an der Klipfelsau zwischen Festplatz und Rhein. Dort sei es zu einem Streit zwischen mehreren Jugendlichen gekommen. „Ermittlungen ergaben, dass sich die Tatverdächtigen auf einem Parkplatz in der Geibstraße aufhielten“, meldet die Polizei. Sie habe deshalb die Insassen eines Autos kontrolliert, in dem es nach Alkohol roch, und festgestellt, dass ein 19-Jähriger mit 1,39 Promille und eine 21-Jährige mit 1,51 Promille gefahren seien. Sie hätten keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen können und müssten sich nun unter anderem wegen Bedrohung, Körperverletzung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Gegen 20.30 Uhr sei der nächste Vorfall von der Klipfelsau gemeldet worden: Ein 17-Jähriger sei dort eine Stunde zuvor von einer Jugendgruppe angegriffen worden und habe mit einem Kiefer- und Jochbeinbruch ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Gesucht würden nun drei Verdächtige, die von dem Opfer – und von zwei weiteren 17-Jährigen – Geld gefordert hätten. Der in die Klinik eingelieferte Jugendliche sei ins Gesicht geschlagen worden, als er kein Geld aushändigen konnte. Dabei sei er ohnmächtig geworden und gestürzt. Beute laut Polizei bei den drei Fällen: 6 Euro. Gesucht werden nun drei Männer. Einer davon sei 15 bis 16 Jahre alt, habe eine Zahnlücke und sei mit olivgrüner Hose und heller Olympique-Marseille-Trainingsjacke bekleidet gewesen. Vom zweite Verdächtigen sind den Geschädigten ein Mittelscheitel und ein Windbreakter mit grauem Kapuzenpulli in Erinnerung. Der Dritte, ein junger Mann mit Oberlippen- und „Ziegenbart“, habe ein Holzfällerhemd und eine silberne Königskette getragen.

Um 20.45 Uhr datiert laut Polizei eine gefährliche Körperverletzung mit einem Schlagstock an einer Tankstelle in der Industriestraße: Ein zunächst verbal aggressiver Mann habe mit einem Schlagstock nach einem 37-Jährigen geschlagen und in dessen Beine getreten, sodass er zu Boden fiel. Eine Tankstellen-Mitarbeiterin sei dazwischen gegangen. Der alkoholisierte Verdächtige, ein 52-Jähriger, sei geflüchtet, aber nach „umfangreichen Ermittlungen“ in seiner Wohnung angetroffen worden. Dort habe er die Tat abgestritten und sei zunehmend aggressiver geworden, so die Beamten. „Er wurde deshalb in Gewahrsam genommen.“

Zeugen der Vorfälle können sich bei der Polizei unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de melden.