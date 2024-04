Opfer einer räuberischen Erpressung wurde nach Polizeiangaben am Samstagmittag ein Jugendlicher in der Iggelheimer Straße. Demnach forderte gegen 14 Uhr ein Unbekannter einen 16-Jährigen nahe eines Supermarktes dazu auf, ihm seinen Geldbeutel auszuhändigen. Als der Jugendliche dies verweigerte, drohte ihm der Unbekannte Schläge an, wogegen sich der 16-Jährige allerdings zur Wehr setzen konnte. Der Täter flüchtete ohne Beute. Durch das Gerangel wurde der Teenager leicht verletzt. Der Unbekannte soll etwa 17 bis 18 Jahre alt und 180 Zentimeter groß sein. Er trug dunkle Kleidung und eine schwarze Wollmütze.