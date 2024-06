Gute und schlechte Nachrichten gibt’s vom Viadukt („Schipka-Pass“), das seit März 2021 als Fußgänger-Verbindung zwischen der Bahnhof- und Burgstraße fehlt.

Nach ihrem Abbau wegen Baufälligkeit waren die Brückenteile auf einem städtischen Gelände neben dem Flugplatz gelagert worden. Dort rückten am Donnerstag Last- und Kranwagen an, um sie abzuholen. „Das Viadukt wurde vom Lagerplatz in der Heinkelstraße zum Stahlbauer in Meißenheim bei Offenburg transportiert“, teilt Stadt-Sprecherin Annika Roth auf Anfrage mit. Die gute Nachricht: Es ist Bewegung in die Sache gekommen.

Die schlechte Nachricht ist, dass die eigentlich ausgewählt Fachfirma abgesprungen ist. Die Entscheidung für eine Sanierung anstelle eines Neubaus war vergangenes Jahr im Stadtrat auch im Wissen getroffen worden, dass ein Heidelberger Unternehmen für den komplexen Auftrag schon zugesagt hatte. Jetzt informiert die Stadt, dass es „aufgrund der großen Herausforderung, die die Sanierung darstellt, kurzfristig abgesagt“ habe.

Zweitplatzierter kommt zum Zug

Es sei aber schon gelungen, ein neues Unternehmen zu beauftragen. Dabei handele es sich um den Zweitplatzierten bei der damaligen Ausschreibung. Eine weitere Verzögerung bedeute der Wechsel aus jetziger Sicht nicht: „Die Stadt ist froh, dass diese Firma die Arbeiten aufnimmt und hofft, dass im vorgesehenen Zeitrahmen saniert werden und somit diese wichtige Querung schnellstmöglich wieder aufgestellt werden kann.“

Im Frühjahr war im Rathaus davon die Rede gewesen, dass die seit Oktober 2023 laufende Planungsphase im Mai 2024 abgeschlossen und somit im Juni mit der Sanierung begonnen werden könnte. Demnach sollten die Arbeiten bis März 2025 fertig sein. Im folgenden Monat sollte die Verbindung über die Bahngleise wiederhergestellt werden. Zuerst hatte die Stadt angekündigt, dass es bis 2026 dauern könnte und dafür Kritik geerntet.

Zuschuss ist einkalkuliert

Die Kosten des Projekts waren bisher mit 4,4 Millionen Euro beziffert worden. Das Land zahle 2 Millionen Euro Zuschuss. „Die Fördermittel sollen bis nächstes Jahr eingesetzt werden“, so Roth. Ein Neubau hätte laut Stadt 5,8 Millionen Euro gekostet und wäre nicht bezuschusst worden. Die Stahlkonstruktion von 1890 weist Schäden an vielen Bauteilen auf.