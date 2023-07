Das Viadukt, für Speyerer der Schipka-Pass, wird instandgesetzt. Der Wunsch der Linksfraktion, auf den Wiederaufbau der Brücke zwischen Burgfeld und Bahnhofstraße zu verzichten, fand im Bauausschuss keine Mehrheit. Das Votum für den Neubau soll nächste Woche im Stadtrat bestätigt werden. Der Verzicht auf die Brücke sei von vornherein ausgeschieden, so Florian Benner, der Leiter der städtischen Tiefbauabteilung. Das habe einerseits mit Rücksicht auf den Denkmalschutz zu tun. „Zudem wollen die Bürger den Schipka-Pass.“ Es gehe dabei um eine wichtige Fußwegverbindung in der „Stadt der kurzen Wege“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD).

„Das Viadukt ist es uns wert“, entgegnete die OB auf den Einwurf von Karlheinz Erny (Linke), die Kosten des Wiederaufbaus und seiner Folgen seien deutlich zu hoch. „Mindestens 2,4 Millionen Euro blieben an der Stadt hängen“, sagte Erny. Die Gesamtkosten sind höher, aber zwei Millionen Euro hat das Land schon zugesagt.

Ein Ersatz-Neubau der Brücke als Alternative sei schon aus Kostengründen ausgeschlossen, wies Benner auf dafür geschätzte rund 5,8 Millionen Euro hin. Zudem wären Baurechts- und Genehmigungsverfahren von bis zu zehn Jahren Dauer zu erwarten. Die Zusage der ausführenden Heidelberger Baufirma BWS Rhein-Neckar für die Brücken-Instandsetzung im kommenden Jahr liegt laut Stadt bereits vor. Die Sanierung des Viadukts fand es im Ausschuss eine Mehrheit. Bei der Abstimmung gab es drei Neinstimmen und eine Enthaltung.