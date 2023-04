Mit Unverständnis reagiert die CDU Speyer-West auf die Ankündigung der Stadt, dass eine Rückkehr des beliebten Viadukts über die Gleisanlagen am Alten Güterbahnhof noch Jahre auf sich warten lassen wird. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) sprach zuletzt von einem Zeithorizont bis zum Jahr 2026, bis entsprechende Bauarbeiten beginnen könnten. Zuvor müsse noch geprüft werden, ob eine Sanierung der denkmalgeschützten Stahlkonstruktion wirtschaftlicher sei als ein kompletter Neubau des Übergangs. Dieser werde besonders von den Bewohnern des Speyerer Westens, aber auch von Schülern, schmerzlich vermisst. „Der Viadukt diente als wichtige Verbindung zu Innenstadt“, so Sylvia Holzhäuser, Vorsitzende der CDU Speyer-West: „Viele Menschen sprechen mich auf die fehlende Querung an. Dass noch Jahre ins Land ziehen sollen, ist ärgerlich und schwer zu akzeptieren. Diese Baumaßnahme muss unbedingt priorisiert werden.“ Es stehe ja auch noch der Umbau der Oberen Langgasse an, womit einen weitere Verbindung wegfiele. Dann stünde für Fußgänger und Radfahrer nur noch die Schneckennudelbrücke am Hauptbahnhof zur Verfügung, gibt Holzhäuser zu bedenken: „Gerade für ältere Menschen sind schon die derzeitigen Umwege ein echtes Problem.“