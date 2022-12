Die CDU Speyer-West dringt auf eine rasche Lösung bezüglich des sogenannten Schipka-Passes. Der baufällige Viadukt in Höhe des Güterbahnhofs, der im März 2021 abgebaut worden war, sei eine „wichtige Verbindung des Speyerer Westens mit der Innenstadt“, sagt Sylvia Holzhauser, Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Speyer-West. Von den beiden Alternativen „Schneckennudelbrücke“ am Hauptbahnhof sowie Brücke in der Oberen Langgasse sei für Letztere in den kommenden Jahren ebenfalls eine Instandsetzung angedacht. Würden beide Querungen zugleich ausfallen, würde dies große Umwege bedeuten. Daher müsse das Thema Schipka-Pass, gleich ob Sanierung oder Neubau, vor der Schließung in der Oberen Langgasse erfolgen.