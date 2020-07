Die Stadt Speyer sucht den Besitzer einer griechischen Landschildkröte. Das Tier wurde nach Mitteilung der Verwaltung am Sonntagabend am Russenweiher gefunden. Die männliche Schildkröte wiegt 870 Gramm und wird auf zwölf bis 15 Jahre geschätzt. Die Umweltabteilung freut sich über eine Rückmeldung der Halterin oder des Halters per E-Mail unter umweltundforsten@stadt-speyer.de oder telefonisch unter 06232 142303. Gemäß der Artenschutzvorschriften bittet die Umweltabteilung um ein aktuelles Foto der Schildkröte sowie die entsprechenden EU-Bescheinigung.