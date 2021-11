500.000 Liter Salzwasser fließen nach Angaben des Betreibers durch das Aquarium des Sealife in Speyer. „Das entspricht in etwa 3500 Badewannen voll Wasser“, so die Mitteilung. Um das möglich zu machen, würden in jedem Jahr circa 20 Tonnen reines Salz an das Sealife Speyer geliefert. Es handle sich um eigens für die Einrichtung am Hafenbecken angefertigtes Meersalz. „In einem großen Mischreservat wird das ,Meerwasser’ für Nordsee, Mittelmeer und Pazifik angerührt“, so das Sealife.

Die jeweilige Mischung orientiere sich am natürlichen Salzgehalt der Meere. Dieser liege im Mittel bei 3,3 Prozent, das wären 33 Gramm pro Liter Leitungswasser. „Dabei ist die Nordsee jedoch weniger salzig als der Pazifik.“ Bevor das Wasser dann in Speyer in die jeweiligen Becken fließt, müsse es noch entsprechend temperiert werden. So sei beispielsweise Marty, die grüne Meeresschildkröte, im tropisch warmen Pazifikbecken bei 25 Grad Celsius zu Hause.