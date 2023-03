Die Oberflächensondierungen in der Schifferstadter Straße sind abgeschlossen. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Ursprünglich war für die Arbeiten eine Sperrung der Straße bis Mittwoch, 16 Uhr, anberaumt. Wann diese nun genau aufgehoben wird, sei noch unklar, denkbar sei Mittwochmorgen. Der Verkehrssicherer habe sich schließlich auf den ursprünglich vereinbarten Termin am Nachmittag eingestellt.

Laut Stadt war die Oberflächensondierung notwendig, da der Bereich um den Wartturm gegen Ende des Zweiten Weltkriegs bombardiert worden und es dort zu Gefechten gekommen sei. Somit hätten sich im Boden noch Kampfmittel aus dieser Zeit befinden können. Ob sich unter der Schifferstadter Straße Kampfmittel im Boden befinden, könne erst gesagt werden, wenn die Messdaten analysiert sind. Bei der Analyse könnten sich Verdachtspunkte ergeben, die weitere Untersuchungen erforderlich machen. Anlass der Oberflächensondierung ist der geplante Ausbau der Schifferstadter Straße in den Sommerferien 2023.

Bei einer solchen Untersuchung wird ein bestimmtes Gebiet mit einem Messgerät abgelaufen oder -gefahren. Dabei können im Boden verborgene Kampfmittel aufgespürt werden, ohne ins Erdreich einzudringen. Um Metall oder Eisen aufzuspüren, kommt Magnettechnik zum Einsatz.