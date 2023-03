Die Schifferstadter Straße wird am Dienstag für etwas mehr als einen Tag voll gesperrt. Geh- und Radweg bleiben offen. Die Sperrung steht im Zusammenhang mit dem Ausbau der Straße im Sommer.

Damit der Ausbau wie geplant in den rheinland-pfälzischen Sommerferien 2023 über die Bühne gehen kann, muss der Boden zunächst nach Kampfmitteln durchsucht werden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung hervor. Demnach wird die Schifferstadter Straße für die Oberflächensondierung im Zeitraum von Dienstag, 28. März, ab etwa 9 Uhr bis Mittwoch, 29. März, zwischen dem Kreisel am Mitfahrerparkplatz und der Kreuzung am Wartturm für den motorisierten Verkehr voll gesperrt werden.

Laut Stadt wird eine Umleitung über die Siemensstraße, Brunckstraße, Landwehrstraße und umgekehrt eingerichtet. Der Geh- und Radweg entlang der Schifferstadter Straße soll hingegen offen bleiben.

Abstimmung per E-Mail

Während der Sperrung sei die Zufahrt zu Rewe, Thomas Philipps und Bäckerei Görtz über die Schifferstadter Straße nicht nutzbar. Das gelte auch für die Zufahrt zum Autohaus Cuntz.

Die Stadt weist darauf hin, dass sich von der Sperrung betroffene Anwohner in Speyer-West und -Nord per E-Mail an beteiligung@stadt-speyer.de wenden können. Dort bestehe die Option, hinsichtlich der Bauarbeiten und der Vollsperrung der Schifferstadter Straße mit der Verwaltung „Möglichkeiten zur Minderung der Beeinträchtigungen abzustimmen“.

Kämpfe im Zweiten Weltkrieg

Die Oberflächensondierung sei notwendig, da der Bereich um den Wartturm gegen Ende des Zweiten Weltkriegs bombardiert worden und es dort zu Gefechten gekommen sei. Laut Stadt könne somit eine Kampfmittelbelastung in diesem Bereich nicht ausgeschlossen werden. Die Wahrscheinlichkeit tatsächlich etwas zu finden sei aber gering: In großen Teilen des künftigen Baustellen-Areals sei schon in der Vergangenheit immer wieder gebaut worden. Die Vollsperrung sei dennoch notwendig, um einerseits das Fachpersonal nicht zu gefährden und andererseits Mess-Ergebnisse durch vorbeifahrende Autos nicht zu verfälschen.

Weitere Informationen zum Ausbau der Schifferstadter Straße gibt es online.