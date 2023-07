Ab Montag, 24. Juli, bis voraussichtlich Mitte September wird die Schifferstadter Straße zwischen dem Kreisverkehr am Mitfahrerparkplatz und der Kreuzung am Wartturm für alle Verkehrsteilnehmer voll gesperrt. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, sind der Ausbau und die Sanierung der Straße die Gründe dafür.

Die Märkte „Rewe Kai Köhler“ und „Thomas Philipps“ bleiben über die Zufahrt der Spaldinger Straße sowie das Autohaus Cuntz über die Zufahrt der Landwehrstraße erreichbar, heißt es. Die Fahrbahn zwischen der Zufahrt zu den Märkten und dem Wartturm werde grundhaft saniert und zudem die Zufahrt radverkehrsgerecht und barrierefrei umgestaltet. Darüber hinaus sollen der Geh- und Radweg zwischen Ortseinfahrt und Wartturm grundhaft saniert und als erstes Teilstück der Pendler-Radroute „Schifferstadt – Wörth“ verbreitert werden. Im Zuge dessen erneuern die Stadtwerke Speyer die Straßenbeleuchtung.

Eine halbseitige Sperrung der Schifferstadter Straße sei geprüft worden, allerdings können die Arbeiten aus Gründen des Arbeitsschutzes und aufgrund von „verfahrenstechnischen Belangen“ leider nur bei einer Vollsperrung erfolgen, wie die Stadt informiert.

Örtliche Umleitungen geplant

Für den motorisierten Verkehr werde eine kleinräumige Umleitung über die Siemensstraße, Brunckstraße sowie die Landwehrstraße eingerichtet. Alternative großräumige Umleitungen über die Iggelheimer Straße und Waldseer Straße seien geprüft, aber aus mehreren Gründen verworfen worden. Für den Fuß- und Radverkehr sei ebenfalls eine kleinräumige Umleitung über den Eibenweg, Kastanienweg und die Spaldinger Straße vorgesehen. In der Landwehrstraße sei zu Hauptverkehrszeiten mit zähfließendem Verkehr zu rechnen. An den Ampelkreuzungen Brunckstraße und am Wartturm sei von längeren Rückstaus auszugehen.

Die Anwohner und Gewerbetreibenden des Gebiets wurden am 4. Juli von der Stadt zu einem Ortstermin eingeladen. Dabei wurden Maßnahmen zur Minderung der Verkehrsbeeinträchtigungen diskutiert. So werde an der Ampelanlage am Wartturm während der Bauarbeiten ein neues Signalprogramm laufen, damit Fahrstreifen mit Bezug zur Schifferstadter Straße nicht unnötig Grün angezeigt bekommen. Zudem werden Geschwindigkeitsdisplays eingesetzt. Die Polizeiinspektion plant insbesondere in der Landwehr- und Brunckstraße Geschwindigkeitskontrollen.

Kampfmittel im Blick

Eine Kampfmittelsondierung des Baufelds Ende März habe 52 Verdachtspunkte ergeben, die Ende Mai mittels eines ergänzenden Verfahrens detektiert worden seien. Demnach liegen nun noch 13 über das Baufeld verteilte Verdachtspunkte in circa 0,5 bis 1,5 Meter Tiefe vor. Diese werden voraussichtlich ab Dienstag, 25. Juli, nacheinander freigelegt und identifiziert.