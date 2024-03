Waren im Wert von rund 350 Euro wollte nach Auskunft der Polizei ein 32-Jähriger am Montagabend aus einem Supermarkt in der Schifferstadter Straße mitgehen lassen. Er habe die Gegenstände in seiner mitgeführten Tasche verstaut, sei aber dabei von Markt-Mitarbeitern beobachtet und angesprochen worden, als er den Laden verlassen wollte. Der Mann sei bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort geblieben. Die gestohlene Ware sei den Mitarbeitern wieder ausgehändigt worden.