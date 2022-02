Leicht verletzt hat sich eine 29-Jährige bei einem Unfall in der Schifferstadter Straße am frühen Freitagmorgen in Speyer. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 1.30 Uhr stadtauswärts unterwegs, als sie nach dem Kreisel von der Fahrbahn abkam und gegen eine Leitplanke prallte. Der Airbag löste aus und verletzte die Frau an Arm und Gesicht. „Da sie geruchsbedingt austretende Betriebsstoffe vermutete, flüchtete sie sich in einen gegenüberliegenden Graben, wo sie von Passanten wahrgenommen wurde“, so die Polizei. Eine Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit sei nicht zu erkennen gewesen. Die Frau fuhr anschließend selbst in ein Krankenhaus zur Untersuchung, weil sie auch Schmerzen in Bauch und Bein hatte. Den Schaden am Wagen beziffern die Beamten mit rund 5000 Euro.