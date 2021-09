Rainer Orschiedt von der Schützengesellschaft Speyer hat die Sportehrenmedaille der Stadt erhalten. Bürgermeisterin Monika Kabs zeichnete den gebürtigen Speyerer Orschiedt damit für seine schießsportlichen Leistungen und Verdienste aus.

„Rainer Orschiedt wurde bereits mehrfach für seine hervorragenden sportlichen Leistungen und Verdienste ausgezeichnet“, sagte sie: „Mit der Sportehrenmedaille der Stadt wollen wir seinen Erfolgen eine besondere Anerkennung widmen.“

Die 1982 gestiftete Medaille würdigt besondere sportliche Erfolge sowie Mitarbeiter, die sich in außerordentlichem Maße um die Vereinsarbeit verdient machen. Der 62-Jährige arbeitet als Ingenieur bei der BASF. 1979 trat er in die SGS ein, nahm an Rundenkämpfen mit dem Luftgewehr sowie Kleinkaliber- und Vorderlader-Gewehr teil.