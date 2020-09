Helmut Mück ist mit Luftgewehr und -pistole Schützenkönig bei der SG Speyer. Am Samstag setzte er sich in der ersten Disziplin mit einem 22,7-Teiler, in der zweiten mit 280,0 durch. Mücks Ritter heißen Traudel Schopp (30,9) und Paul-Gerhard Beck (35,0) beziehungsweise Aaron Bettag (337,1) sowie Stefan Kalmes (382,9).

Siegersekt

Im 491. Jahr des Bestehens der SG standen jeweils 20 Schuss auf zehn Meter Entfernung bei freier Anschlagsart auf dem Programm. In die Wertung kam der jeweils beste Schuss.

Die Sportler mit den höchsten Gesamtergebnissen erhielten den Wanderpokal, Hans-Jürgen Rasch mit dem Luftgewehr (200 Ringe), Mück mit der Pistole (187). Oberschützenmeister Bettag ehrte die Gewinner mit Sekt.