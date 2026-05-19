Eine Häufung von Bränden hält die Feuerwehr in Atem. Geht ein Brandstifter um? Ein forensischer Psychiater erklärt, was dahinterstecken könnte – und warnt vor Schnellschüssen.

Herr Professor Dreßing, in Speyer hat es zuletzt oft gebrannt. Am 12. März wurde eine Scheune des Reitclubs ein Raub der Flammen, am 9. Mai nicht weit entfernt davon das Restaurant „Paradies am See“. Am 11. Mai brach in einer früheren Gaststätte in der Kutschergasse ein Feuer aus. Eine auffällige Serie, oder?

Eine Serie würde voraussetzen, dass es sich in all den genannten Fällen tatsächlich um vorsätzliche Brandstiftung handelt und dass diese Brände zudem miteinander zusammenhängen. Darüber möchte ich aber nicht spekulieren. Die Umstände zu ermitteln, ist Sache der Polizei.

Die Polizei hält Brandstiftung jeweils für möglich oder hat sie zumindest nicht ausgeschlossen. Könnte es sein, dass ein Pyromane in Speyer unterwegs ist, also jemand, der Lust am Zündeln hat?

In der Psychiatrie wird mit Pyromanie ein Krankheitsbild beschrieben, bei dem die Betroffenen offenbar ohne weiteren Anlass, sondern allein aus einem inneren Drang heraus Feuer legen. Sie spüren dabei Erregung, beim Betrachten der Flammen empfinden sie Freude und Befriedigung, weil sich ihre innere Anspannung löst. Das mag ein eingängiges Bild sein, bei der psychiatrischen Beurteilung von Brandstiftern ist diese Sichtweise jedoch wenig hilfreich.

Harald Dreßing. Archivfoto: Daniel Lukac/ZI/gratis

Aus welchem Grund?

Weil die Mechanismen, die bei Brandstiftung zusammenspielen, meist viel komplexer sind. Die Beweggründe für eine Brandstiftung können sehr unterschiedlich sein, und oft liegt nicht nur ein Motiv vor, sondern eine Kombination von mehreren Ursachen. In der forensischen Psychiatrie unterscheiden wir instrumentelle und nicht-instrumentelle Brandstiftung.

Worum geht es dabei genau?

Die instrumentelle Brandstiftung verfolgt ein bestimmtes Ziel, sie ist zweckgeleitet. Zum Beispiel wird Feuer gelegt, um eine andere Straftat zu vertuschen oder um die Versicherung zu betrügen. Manchmal geht es auch um Rache oder um politischen Fanatismus. Die nicht-instrumentelle Brandstiftung hingegen verfolgt keine äußeren Ziele, sondern hat etwas mit inneren Konflikten zu tun: Sie dient der psychischen oder emotionalen Regulation des Täters.

Die Feuerwehr kann den Brand nur noch eindämmen: Eine Feldscheune voller Stroh wird Mitte März in der Straße Am Rübsamenwühl ein Raub der Flammen. Archivfoto: Hanna/Crash24

Das heißt, der Brandstifter versucht mit Hilfe der Tat, die eigenen Gefühle und Impulse zu steuern und zu befriedigen?

Ja, und zwar in zwei Richtungen. Entweder, um positive Empfindungen zu verstärken, etwa um ein Gefühl von Macht zu haben oder um ein Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Oder es geht darum, negative Empfindungen zu kompensieren. Das können Ängste sein, Wut, Frustration, aber auch ein Gefühl von Hilflosigkeit oder Enttäuschung.

Welche der beiden Formen kommt häufiger vor: die zweckgeleitete oder die aus Selbstzweck?

Die nicht-instrumentelle Brandstiftung ist viel häufiger als die zweckgerichtete.

Wer aus Hilflosigkeit oder Ohnmachtsgefühlen heraus einen Brand legt, kann sich womöglich für eine gewisse Zeit Erleichterung verschaffen. Aber von Dauer ist das nicht.

Das stimmt. Daher ist in solchen Fällen die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Brandstiftung kein einmaliger Akt ist, sondern dass wir es mit wiederholten Vorfällen und letztlich mit einer Serie zu tun haben. Häufig ist eine Eskalation zu beobachten: Es beginnt vielleicht mit angezündetem Altpapier, irgendwann ist es eine Scheune, dann ein Haus. Dabei können auch Menschenleben in Gefahr geraten. Bei der Begutachtung der Wiederholungsgefahr geht es auch immer um die Frage, ob eine psychische Störung zum Tatzeitpunkt vorgelegen hat, denn eine unbehandelte Erkrankung kann die Wiederholungsgefahr erhöhen.

Ging glimpflich aus: In einer leerstehenden Gaststätte in der Kutschergasse brach am 11. Mai ein Feuer aus. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Archivfoto: Brand- und Katastrophenschutz Speyer/oho

Welche Erkrankungen sind das?

Gerade im Bereich der nicht-instrumentellen Brandstiftung kann man bei Tätern manchmal schwere Persönlichkeitsstörungen, schizophrene Psychosen, wahnhafte Depressionen oder Intelligenzstörungen diagnostizieren. Die Impulskontrolle kann bei diesen Erkrankungen erheblich vermindert sein.

Gibt es dann gar keine „echten“ Pyromanen?

Dass es sich bei einem Brandstifter tatsächlich um einen Pyromanen handelt, wie diese Störung in den internationalen Diagnosemanualen aufgeführt ist, ist jedenfalls sehr selten. Bei einer gründlichen Begutachtung ergeben sich in der Regel komplexe Motivbündel, und die psychische Situation ist differenziert zu beurteilen. Die Diagnose der Pyromanie entstammt eher älteren Vorstellungen von psychischen Störungen.

Werden Brandstifter, die aus einem inneren Antrieb handeln, milder bestraft?

Als forensischer Psychiater muss ich beurteilen, inwieweit ein Brandstifter schuldfähig ist. Es ist möglich, dass sich eine psychische Erkrankung auf die Schuldfähigkeit auswirkt. Im Einzelfall ist zu beurteilen, ob eine psychische Störung zum Tatzeitpunkt so ausgeprägt war, dass sie die Einsichtsfähigkeit in das Unrecht des Handelns oder die Steuerungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt hat. Die frühere Praxis der Gerichte, Brandstifter recht häufig aufgrund von verminderter Schuldfähigkeit für unbestimmte Zeit in eine forensisch-psychiatrische Klinik zu schicken statt eine Gefängnisstrafe anzuordnen, hat sich deutlich geändert. Die allgemeinen Unterbringungszahlen und meine eigene gutachterliche Erfahrung zeigen, dass man bei den meisten Brandstiftern von erhaltener Schuldfähigkeit auszugehen hat.

Gibt es typische Täterprofile?

Brandstifter lassen sich nicht auf ein typisches Profil reduzieren, die Motive variieren stark. Ähnlich wie bei den meisten Straftaten sind die Akteure aber vor allem männlich. Auffällig ist die Altersstruktur der Täter: Wir sehen eine Häufung bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, grundsätzlich kann sich das Phänomen Brandstiftung aber durch alle Altersklassen und Gesellschaftsschichten ziehen.

Hat da jemand gezündelt? Brennendes Altpapier Ende März im Armensünderweg. Foto: Polizei/oho

Welche Rolle spielt der Konsum von Alkohol und Drogen?

Alkohol und Drogen haben eine enthemmende und impulsverstärkende Wirkung. Sie fördern häufig aggressives Verhalten. Eine nicht unerhebliche Zahl von Brandstiftern steht zur Tatzeit unter dem Einfluss solcher Substanzen.

Im Jahr 2024 registrierte die Polizei bundesweit rund 17.700 Brandstiftungen aller Art, also auch fahrlässige. Der Anteil an der Gesamtkriminalität lag bei weniger als 0,4 Prozent und sinkt tendenziell seit Jahren. Es gibt offensichtlich nicht viele Brandstifter.

Ja. Und die Gruppe, die aus Gründen einer psychischen Erkrankung Feuer legt und mit einiger Wahrscheinlichkeit Serientäter hervorbringt, ist noch viel kleiner. Daher lassen sich auch kaum belastbare Aussagen über Rückfallquoten treffen.

Und was ist mit der landläufigen Vorstellung vom brandgefährlichen, psychisch kranken Feuerteufel?

Die geht an der Realität vorbei. Es wäre gut, auf solche Begriffe zu verzichten, denn sie gehen auch mit einem Stigma gegenüber psychisch Kranken einher. Die allermeisten Menschen mit einer psychischen Erkrankung begehen keine Straftaten.

Zur Person

Harald Dreßing (68) leitet die Forensische Psychiatrie des Zentralinstituts (ZI) für Seelische Gesundheit in Mannheim. Der Professor und gebürtige Ludwigshafener ist durch seine gutachterliche Tätigkeit bei Gerichtsverfahren bekannt geworden. Er koordinierte zudem das Forschungsprojekt zu Missbrauch in der katholischen Kirche.