Die Ike-und-Berthold-Roland-Stiftung Mannheim hat in diesem Jahr viele Schenkungen in der ganzen Welt verteilt, unter anderem in Hongkong, Santiago de Chile, Jerusalem, Kapstadt, Chicago, Sydney, an das Archäologische Nationalmuseum Neapel und die Eremitage St. Petersburg, ebenso wie Mainz, Koblenz, Wiesbaden, Baden-Baden und Mannheim.Darunter waren Gerhard Hofmanns „Goethe“, Otfried Cullmanns „Arche“ oder Werner vom Scheidts „Pflanzenstudien“.

Aber auch Speyer wurde wieder bedacht: Die Stiftung hat dem Historischen Verein der Pfalz mit Sitz in Speyer Fotos der Porträtsitzungen zur Schaffung der Helmut Kohl-Büste durch Karlheinz Oswald, einen Brief von Helmut Kohl an den Mäzen Berthold Roland und weitere historische Dokumente geschenkt.

Berthold Roland schenkte die erwähte Porträtbüste schon 2017 dem Historischen Verein. Am 5. August konnten ebenso auf Speyer bezogene Hefte, Bücher, Kataloge dem Historischen Verein übergeben werden.

Nach Schenkungen an Speyer in den Jahren 2007 (Gründung der Stiftung), 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 und 2020 versprach der Geschäftsführer der Stiftung Oliver Roland, dies werde nicht die letzte Schenkung an die Stadt sein.

Stifter Berthold Roland ist am 22. Juni vom Literarischen Verein der Pfalz Landau mit der Ehrenmitgliedschaft gewürdigt worden. In Speyer verbrachte Bertold Roland seine Kindheit. Er übergab im März 2020 im Historischen Museum persönlich Briefe Helmut Kohls an ihn.

Nächstes Jahr erhält der Gestalter kinetischer Skulpturen Hans Michael Kissel aus Ladenburg den Kunstpreis der Stiftung.

Kontakt

www.roland-stiftung.com