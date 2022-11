Mit 97 Messerstichen und -schnitten soll ein 24-jähriger Ludwigshafener in der Nacht zum 8. Mai einen Bekannten umgebracht haben. Totschlag wirft ihm Staatsanwalt Stephan Hertwich in einem Prozess am Schwurgericht des Landgerichts Frankenthal vor.

In Speyer sollen weite Teile der Innenstadt als „Stadtdenkmal“ ausgewiesen werden. Das schlägt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) vor. Mehrere Parteien machen jetzt dagegen mobil. Welches ihre Gründe sind, lesen Sie hier.

Geräuschlos ging der Verkauf des schottischen Maschinenbaukonzerns Howden an den US-Anlagenbauer Chart Industries über die Bühne, der nun bekannt wurde. Was der Deal für den Standort Frankenthal bedeutet und warum sich Niederlassungsleitung und Betriebsrat optimistisch äußern, lesen Sie hier.

Seit mehreren Wochen ist die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises von einem Cyberangriff betroffen. Johannes Rundfeldt, Sprecher der AG Kritische Infrastruktur, erklärt im RHEINPFALZ-Interview, wo die Probleme bei der IT-Sicherheit der öffentlichen Verwaltung liegen.

Paukenschlag im Mannheimer Rathaus: Der amtierende Oberbürgermeister verzichtet auf eine erneute Kandidatur. In der SPD wird vor allem ein Name als möglicher Nachfolger gehandelt. Mehr dazu hier.