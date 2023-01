Eine 47-jährige Frau ist am Donnerstag um 7.27 Uhr mit ihrem Auto auf der Waldseer Straße aus Fahrtrichtung Otterstadt kommend in Richtung Landwehrstraße gefahren. Laut Polizei fuhr zeitgleich eine 75-Jährige mit ihrem Fahrrad von einem Parkplatz in Richtung des Fahrradweges der Waldseer Straße in Richtung Otterstadt. In Höhe des Parkplatzes bog die 47-Jährige nach links auf diesen ab. Sie übersah beim Einparken das beleuchtete Rad, es kam zum Zusammenstoß. Die Autofahrerin überfuhr das umgestürzte Rad und begrub die Radfahrerin darunter. Die leicht verletzte Seniorin wurde von Unfallzeugen unter dem Auto hervorgezogen. Die Scheiben am Fahrzeug waren größtenteils noch vereist und beschlagen. Die Radfahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.