Die Polizei sucht die Täter und Zeugen nach mehreren Sachbeschädigung an Fahrzeugen in der Nacht auf Samstag. Die Fälle hätten sich in der Innenstadt ereignet: „Hier wurden Heckscheiben eingetreten, Seitenspiegel abgetreten und Kratzer in Fahrzeugseiten eingeritzt“, so der Bericht. Die beschädigten Fahrzeuge standen demnach am Festplatz, in der Steingasse und in den umliegenden Straßen. Der Gesamtschaden werde auf 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei (Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de) startet deshalb einen Aufruf: „Haben Sie in der Zeit von Freitagabend auf Samstagmorgen in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder ist Ihr Fahrzeug ebenfalls beschädigt worden?“