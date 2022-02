Eine 53-jährige Autofahrerin hat am Samstagabend zwei Poller beschädigt, weil sie ihre Frontscheibe nicht ausreichend von Eis befreit hat. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Laut Bericht war die Frau gegen 22 Uhr mit ihrem Hyundai in der Geibstraße in Richtung Technik-Museum unterwegs, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und über die Poller fuhr. Zeugen hatten das beobachtet und anschließend die Polizei alarmiert. Die Beamten konnten die Frau ausfindig machen. „Die 53-jährige Fahrzeugführerin erklärte nach Belehrung, dass sie aufgrund ihrer nicht gänzlich von Eis befreiten Frontscheibe offensichtlich keine ausreichende Rundumsicht gehabt und aus diesem Grund die Poller übersehen habe“, teilen die Beamten mit. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen des Entfernens vom Unfallort eingeleitet.