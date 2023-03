Mit einem schweren Gegenstand haben Unbekannte zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, die Scheibe eines leerstehenden Geschäftes in der Lessingstraße eingeworfen. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Zeugen hätten das Loch bemerkt und die Ordnungshüter informiert. Unklar sei demnach, ob die Täter auch in das Gebäude eingedrungen seien. Auch ob die Tat im Zusammenhang mit Einbrüchen in eine Kita und ein Bistro steht, müsse noch geklärt werden. Hinweise auf gestohlene Gegenstände lägen beim jüngsten Vorfall nicht vor. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise an Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.