Eine Spende über 1200 Euro haben die Schaustellerbetriebe von Anja Ruppert-Keller, Jörg Schramm und Freddy Zinnecker gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) bei der Eröffnung der 444. Speyerer Frühjahrsmesse an den Frauennotruf Speyer übergeben. Das Geld soll unmittelbar in die Arbeit der Beratungsstelle fließen. Geplant sei unter anderem eine öffentlichkeitswirksame Kampagne, die dazu beitragen soll, sexualisierte Gewalt weiter zu enttabuisieren, Betroffene zu erreichen und auf Unterstützungsangebote aufmerksam zu machen, heißt es in einer Mitteilung.