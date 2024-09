Die Stadt plant einen verkaufsoffenen Sonntag am 27. Oktober statt wie zunächst angekündigt am 10. November: Lob für diese Entscheidung zollt der Schaustellerverband Speyer.

Das ursprüngliche Kalkül von Stadt und Leistungsgemeinschaft Das Herz Speyers war gewesen, den Termin des verkaufsoffenen Sonntags von dem der Herbstmesse (25. Oktober bis 3. November) zu trennen. Dann würde der Festplatz nämlich als Parkfläche zur Verfügung stehen. Allerdings hätte dafür eine andere Veranstaltung als Anlass für den „Verkaufsoffenen“ organisiert werden müssen – als Themenideen waren Musik und Wein genannt –, aber das ist nicht gelungen.

Anja Ruppert-Keller, Vorsitzende des Speyerer Schaustellerverbands, sieht darin in einer Stellungnahme gar kein Problem. „Wir finden es sehr gut, wenn der Mantelsonntag während der Herbstmesse stattfindet.“ Das sei eine Tradition, die sich bewährt habe. „Die Kombination beider Veranstaltungen ist immer gut angenommen worden.

Sowohl Schausteller als auch Einzelhandel profitieren davon“, ist sie überzeugt. Bei der Messe merke sie immer wieder, dass Leute, die zuvor etwa Kleidung in der Innenstadt gekauft hätten, noch über den Festplatz schlenderten, so Ruppert-Keller. „Für uns ist die Messe eine der Hauptveranstaltungen.“ Sie hoffe, dass das gute Miteinander mit Einzelhandel und Stadt auch über die 777. Auflage in diesem Jahr hinaus andauere.