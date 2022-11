Die Kirmes ist nicht nur der richtige Platz, um Spaß zu haben. Sie erweitert auch den Horizont. Beispielsweise dahingehend, dass Schausteller aktiv etwas gegen das Bienensterben tun. Und: dass die geflügelten Tierchen echte Gourmets sind. Im Frühjahr und im Sommer denkt sich niemand etwas dabei, wenn sich die summenden Insekten in Auslagen der Anbieter von Süßwaren verirren. Im Herbst ist das jedoch außergewöhnlich und war deshalb bei der gerade zu Ende gegangenen Speyerer Herbstmesse geradezu auffallend.

„Wir freuen uns, dass die Bienen da sind“, versicherte Schausteller Jürgen Trost. Schokoladenfrüchte bietet er an. Ergo braucht er dafür Obst, Erdbeeren unter anderem. „Wir brauchen die Bienen, damit sie die Blüten bestäuben – sonst bekommen wir keine Früchte“, betonte Trosts Frau Bettina. Daher sei es auch gar kein Problem gewesen, dass sich die Hautflügler bei der Herbstmesse zuhauf auf die Obstreste im hinteren Teil des Verkaufswagens gestürzt haben.

Klima spielt eine Rolle

Bei Süßwarenhändlerin Benita Barth surrte es auch ordentlich zwischen Schokostangen und Mandeln. Zu dieser Jahreszeit? „Normalerweise fliegen die Bienen jetzt nicht mehr raus, weil es eigentlich zu kühl ist“, meinte Barth. Das Klima schlug jedoch ein Schnippchen. Was für den Besuch der Messe gut war, war es für die Schokoküsse nicht. „Die Imker füttern nicht mehr zu. Wenn die Bienen auf ihrer Flugroute also auf etwas stoßen, wo sie Nahrung finden, senden sie ein Signal aus und schon sind die anderen auch da“, hat sich Barth bei einem Fachmann informiert.

Bei der Kerwe in Waldsee sei es kürzlich soweit gekommen, dass sie ihre Schaumküsse vor den Bienen in Sicherheit bringen und einpacken musste, so die Schaustellerin. Als „Entschädigung“ – und zur Ablenkung – wurden den Tierchen auf separaten Tabletts einige der Süßwaren serviert. „Sie haben sich durch die Schokolade gebohrt und den Schaum komplett herausgefressen“, berichtete Barth. Fotos dokumentieren das.

Eierlikör am beliebtesten

Der Clou: Bienen sind Feinschmecker. Die Sorten Eierlikör und After Eight sind am beliebtesten. Salz-Karamell braucht noch ein bisschen in der Gunst. „Die sind aber auch neu im Sortiment“, meinte Barth augenzwinkernd. Über Wespen hat die Schaustellerin übrigens auch Interessantes zu berichten. Die geben sich nämlich nicht mit Schaumküssen zufrieden, sondern verschaffen sich durch die Verpackungsfolie Zugang zu Lebkuchenherzen, um die Zuckerschrift herunterzufressen. „Innerhalb von zwei Tagen war ein großes Herz leer“, hat Barth in Neuhofen beobachtet.