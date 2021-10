Zwei Halloween-Aktionen bieten die Schausteller, die aktuell im Domgarten ihre Buden aufgebaut haben, am Wochenende vom 30. und 31. Oktober an. Bei einer Aktion können Kinder kreativ werden. Bei einer anderen wird es heiß.

Ein gemeinsames Kürbisschnitzen bieten die Schausteller und Schaustellerinnen am Samstag, 30. Oktober ab 12 Uhr im Speyerer Domgarten an. Anmelden können sich laut einer Pressemitteilung der Stadt alle, die Lust darauf haben, selbst einen schaurig-schönen Kürbis für Halloween am 31. Oktober zu gestalten.

Am Sonntag, 31. Oktober, können Kinder bei einer Führungen den „Domgarten und seine Geheimnisse“ erkunden. So lautet der Titel der Tour, die laut Stadt kindgerecht ist und um 17 Uhr beginnt. Geleitet wird sie von Gästeführer Frank Seidel, der als Fährmann auftritt und den Kindern bekannte Orte aus einer neuen Perspektive zeigt. Er will spannende Geheimnisse und Anekdoten verraten. Treffpunkt ist am Brunnen im Unteren Domgarten.

Da bei der Domgarten-Führung echte Feuerfackeln verwendet werden, können diese laut Pressemitteilungen nur an Kinder ab sieben Jahren ausgegeben werden. Jüngere Kinder oder solche, die keine echte Feuerfackel tragen möchten, können mit einer mitgebrachten Laterne teilnehmen.

Die Teilnahme an beiden Halloween-Aktionen der Schausteller ist laut Mitteilung der Stadt kostenlos. Die Anzahl der Teilnehmenden ist für beide Aktionen jedoch begrenzt. Die Stadt bittet daher um Anmeldungen unter Angabe des Namens und Alters des Kindes bei Heidi Jester, E-Mail: heidi.jester@stadt-speyer.de.