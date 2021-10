Am 30. und 31. Oktober, immer 20 Uhr, sind im Zimmertheater die ersten Vorstellungen von „Blackbird“, Schauspiel von David Harrower, in der Regie von Timo Effler. Es spielen Lisa Wittemer und Markus Maier. Zum Inhalt: Damals waren sie ein Liebespaar. Una war zwölf und Ray war 38, als man sie zusammen ertappte und er wegen Verführung einer Minderjährigen festgenommen wurde. Zwanzig Jahre später treffen sie sich wieder. Er hat seine Strafe abgesessen, lebt mit neuer Frau unter neuem Namen. Und plötzlich ist sie da. Opfer und Täter treffen unvermittelt aufeinander. Das packende Kammerspiel „Blackbird“ zeigt die Begegnung zweier Menschen, deren Leben von einer gemeinsamen Erfahrung geprägt ist als eine rasende Achterbahnfahrt aus Abstoßung und Annäherung, Aggression und Zuneigung.

Am 1. November (auch am 2. und 4.) lädt das Zimmertheater ab 20 Uhr in die Heiliggeistkirche zu dem Fimabend „Piqueuses“ ein. Der Film zeigt die Widersprüchlichkeiten und Spannungen im Wandel der Zeit am Beispiel einer Oktopusfischerin in Kreolisch mit Untertiteln. Infos unter www.zimmertheater-speyer.de.