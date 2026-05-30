Ein Schaufenster eines Geschäfts in der Speyerer Maximilianstraße ist offenbar bei einem handfesten Streit zu Bruch gegangen. Wie die Polizei mitteilt, kam es in der Nacht zum Samstag gegen 1 Uhr auf der Einkaufsmeile zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei bislang unbekannten männlichen Personen. Ein Zeuge habe zunächst ein lautes Klirren gehört und anschließend die Handgreiflichkeiten beobachtet. Bei der Überprüfung hätten die Beamten festgestellt, dass die Verglasung eines Geschäfts beschädigt wurde. Die Polizei gehe von einem direkten Zusammenhang zwischen dem Streit und dem Sachschaden aus. Hinweise an die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an: pispeyer@polizei.rlp.de.