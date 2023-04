Weiterhin mit Jürgen Kief als Vorsitzendem und Frank Brzoska als Stellvertreter geht der 1966 in dem nicht mehr bestehenden Vereinsheim des WSV Speyer gegründete Stadtsportverband (SSV) Speyer in die Zukunft.

Kief in der von Bürgermeisterin Monika Kabs besuchten Jahreshauptversammlung im Heim des Kanu-Clubs: „Wir haben Zuwachs. Zum Verband gehören derzeit 41 Vereine mit rund 16.000 Mitgliedern“. Diese Vereine würden sehr gut mit dem SSV zusammenarbeiten, „wenngleich wir acht bis zehn von ihnen in den letzten zehn Jahren bei keiner unserer Veranstaltungen begrüßen konnten“. Der Vorsitzende betonte: „Hat ein Verein Probleme und Sorgen, so kann er sie uns vortragen. Wir stellen in kürzester Zeit einen persönlichen Kontakt zum Stadthaus her.“

Kief erinnerte an die 2022 durch die Energiekrise ausgelöste Situation in städtischen Sporthallen. „Sehr zufrieden“ äußerte sich Schatzmeister Alfred Zimmermann über die Finanzlage des Stadtsportverbandes. Die Einnahmen von 11.950 Euro überstiegen die Ausgaben um 2.859,69 Euro.

Familiär- und altersbedingt gab es im Vorstand einige Rücktritte. Ausgeschieden sind Jutta Kopf als Kassenprüferin und als Beisitzer Bärbel Jung, Karl-Heinz Hepper und Johannes Gottwald. Neu gewählt wurden Thomas Kleinböhl (Kassenprüfer) und Csilla Schanninger (Beisitzerin).

Der Vorstand

Vorsitzender Jürgen Kief; Stellvertreter Frank Brzoska; Schatzmeister Alfred Zimmermann; Kassenprüfer Thomas Kleinböhl, Anton Sorg; Schriftführerin Nadja Bartek; Beisitzer Anne Helmig, Nicole Kief, Csilla Schanninger.