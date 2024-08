Einen 16-jährigen Leichtkraftrad-Fahrer haben Polizisten am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in der Kämmererstraße kontrolliert. Dabei stellten sie fest, dass die Schalt-und Bremshebel am Fahrzeug ausgetauscht wurden. Da der Fahrer keinerlei Nachweise für die Veränderungen am Zweirad vorweisen konnte, wurde gegen den 16-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis eingeleitet.