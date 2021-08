Rund 30 ausgebüxte Schafe haben am Sonntag gegen 16.30 Uhr im Bereich der Nato-Straße in Mechtersheim einen Polizeieinsatz erforderlich gemacht. Ein Verkehrsteilnehmer hatte laut Polizeiinspektion die Beamten verständigt, dass sich die Tiere im Bereich der Straße aufhielten. Auch der Schäfer sei schnell informiert gewesen, so der Bericht. Die Polizei sicherte den Verkehr, der Tierhalter brachte die Schafe in ihr Gehege zurück, bei dem sie offenbar durch eine Lücke geschlüpft waren. Alle Schafe seien wohlauf, versicherte ein Polizeisprecher.